ಆಭರಣ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೈಕೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ..
new way to buy gold at a lower price through Phone pe : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ..
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರೇ CaratLane Treasure Chest Jewellery Savings Plan. ಇದರಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು 9 ತಿಂಗಳು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿಗೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿಯೇ ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳು ಹಣ ಪಾವತಿ – 10ನೇ ತಿಂಗಳು ಲಾಭ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹10,000 ಪಾವತಿಸಿದರೆ, 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹90,000 ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ CaratLane ₹10,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ₹1 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಧನ್ತೇರಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ಕಂತು ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮವಿದೆ. ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂತು ಪಾವತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸದೇ ಹೋದರೆ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.