ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೂಡಲಿದೆ ಕಂಡ ಕನಸು

Gajakesari yoga 2026 Effect: 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇರಲಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 02, 2026 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಜನೆ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಪಾರ ದಯೆ ಇವರ ಮೇಲಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಶುಭ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು, ಮಕರ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026ರ ಮೊದಲ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹರುಷದ ಹೊನಲು, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನು ಹರಿಸಲಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಕೈ ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಬೆನ್ನತ್ತಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.