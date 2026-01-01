ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನರಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ! ಎಚ್ಚರ..

New year wishes vastu tips: ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹರುಷ ತರಲಿ..ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರುಷ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಕೇ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅವು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋ ವಿವರಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ..ಹೊಸ ವರುಷದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ..ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ದೇವಾಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾರೆ..ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ದಾನಗಳು, ಹವನಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಬೇಡ: ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು. ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡಿ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುವಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಜಗಳವಾಡುವುದು, ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ: ಹಿಂದೂ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಹರಿದ, ಹಳೆಯ, ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಎರವಲು 'ಪಡೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷವಿಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡತನ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ.