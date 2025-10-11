ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾ ತೆಗೆದು ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು! ಇದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ..

New Zealand traditions: ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಕಾರ್ಡೋನಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಬೇಲಿ 1999 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು..
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಟಾಗೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಡೋನಾ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯು ಸಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ "ಬ್ರಾ ಬೇಲಿ" ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೇಲಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕಾರ್ಡೋನಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಲಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಧತಿ 1999 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಇತರ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ನೇತು ಹಾಕಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಬೇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬ್ರಾಗಳು ಕಂಡುಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು.
ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ಬೇಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರು ಸಹ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೇತಾಡುವ ಬ್ರಾಗಳ ಕಳ್ಳತನದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳವು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ, ಬೇಲಿ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾವನ್ನು ನೇತುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪದ್ಧತಿ.
