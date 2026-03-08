Central Stags Brett Randell: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇವೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ್ರೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಒಬ್ಬ 5 ಬಾಲ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಮಹತ್ವದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ನೇಪಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲೀಯನ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
254 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್ (Brett Randell) ಅವರು ಅದ್ವಿತೀಯ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್ ಅವರು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾಲ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾದರ್ನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ Plunket Shield 2025-26 ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದ ವೇಳೆ ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಗ್ಸ್ 373 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಾಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಕೈಗೆ ಹೊಸ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್ ಅವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಕೂಪರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆದರು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್-ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜೀತ್ ರಾವಲ್ ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಜೋ ಕಾರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಬ್ರೆಟ್ ರಾಂಡೆಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಆಗಿತ್ತು.
ಜೋ ಕಾರ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಒಡೊನೆಲ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಸ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಕರ್ಟಿಸ್ ಹೀಫಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಔಟ್ ಆದರು. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಕೆಟ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು.