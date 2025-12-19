English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ-ಮಾಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೀವಿಸ್ ದಾಂಡಿಗರು..!

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ-ಮಾಯಾಂಕ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಕೀವಿಸ್ ದಾಂಡಿಗರು..!

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 323 ರನ್‌ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ದಾಖಲೆಯ 323 ರನ್‌ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಜೋಡಿ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಈ ಹಿಂದೆ  2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಾಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 317 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಗರ್ವಾಲ್ 215 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ  323 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆರಂಭಿಕ ಜೊತೆಯಾಟವಾಗಿದೆ.1972 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೆನ್ ಟರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಟೆರ್ರಿ ಜಾರ್ವಿಸ್ ನಡುವೆ ಜಾರ್ಜ್‌ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 387 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು.

ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 1-0 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡರೆ, ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಈಗ ಶರ್ಮಾ-ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜೋಡಿಯ 6 ವರ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರರು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

