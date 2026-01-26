ಯಂಗ್ ಗನ್, ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿಡಿಯೋ ಒಂದೊಂದು ಬಾಲ್ ಕಿವೀಸ್ ಆಟಗಾರರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬಿಸಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದರು.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಾರಿಸಿದ T20ಯ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿದರು.
3ನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 14 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಎರಡನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಿವೀಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅತ್ತ ಹೋಗುವಾಗ ಕಿವೀಸ್ ಆಟಗಾರರಾದ ಡಿವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ ಹಾಗೂ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ, ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಡಿವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ ಹಾಗೂ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ನಿನ್ನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇವಲ 20 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಕೇವಲ 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು.