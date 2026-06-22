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ಮುಂದಿನ 2ದಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ Yellow ಅಲರ್ಟ್

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 22, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:46 AM IST

Karnataka Rain: ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಣ ಬಿಸಿಲಿನ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..
 

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 ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ  

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ಬೆಳಗಾವಿ ,ಧಾರಾವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ,ವಿಜಯನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ  

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ಇತ್ತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ , ಕೊಡಗು,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ವರುಣನ ಆರ್ಭ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.   

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ಶನಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಗ್ಗತ್ತಲು ಆವರಿಸಿ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಬೃಹತ್‌ ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಹಲವೆಡೆ ಆವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.   

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ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 25 ರವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 22 ಮತ್ತು 23ರಂದು ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು  ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.  

TAGS:
Monsoon
Rain Alert
Karnataka Rain Alert
Bengalore Rain
Karnataka rain
ಮಳೆ ಅಲರ್ಟ್‌
ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ

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