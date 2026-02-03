Nirmala Sitharaman Net Worth: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸಂಬಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nirmala Sitharaman Net Worth: ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಕುರಿತು ದೇಶದ ಗಮನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳು ಈಗ ಜನರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
 
Nirmala Sitharaman Net Worth: ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2025 ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹2.63 ಕೋಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳು ಎರಡೂ ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಬಳಿ 315 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ (₹7.87 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ 2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ (₹80 ಸಾವಿರ) ಇದೆ.  

ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಕಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಆದರೆ ₹28,200 ಮೌಲ್ಯದ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಮೀಪ ಸುಮಾರು ₹16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ₹1.87 ಕೋಟಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಬಳಿ ₹17,200 ನಗದು ಮತ್ತು ₹45.04 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ₹3.50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ₹30.44 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

‘ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1954’ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸದರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ವೇತನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅಧಿಕೃತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹2,000 ದೈನಂದಿನ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಸಂಬಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

