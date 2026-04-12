English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯದಿದ್ದರೂ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಾಗ್ವಾದ!.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಕ್ಷಣ ಗೊಂದಲ

Nitish rana talk fight with umpire: ಐಪಿಎಲ್​ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದೆ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ಭಾರೀ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
 
1 /6

ಈ ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.   

2 /6

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು.  

3 /6

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ 19 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ದೆಹಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಗ್ಲೌಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ದೆಹಲಿ ಆಟಗಾರರು ಕೋಪಗೊಂಡರು.   

4 /6

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಪೈರ್ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೋರಾಗಿ ವಾದಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂಪೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಗಿದರು ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ಆಟವಾಡದೆ ಭಾರೀ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಯಿತು.  

5 /6

ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ) ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಸ್ತಿನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.   

6 /6

ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ತಂಡದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓವರ್ ರೇಟ್‌ಗಾಗಿ.  

IPL 2026 season Nitish rana IPL 2026 Teams Code of Conduct breach Nitish Rana penalised for Code of Conduct breach Delhi capitals IPL 2026 ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ ದಂಡ

Next Gallery

19 ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್!