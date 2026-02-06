English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nivedita gowda: ನನಗೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ತರಿಸೋನು ಬೇಕು ಕೊನೆಗೂ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಮಾತು!​

Nivedita gowda 2nd marriage :ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕೊನೆಗೂ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂಲಕ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿರಿ
 
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಿಂಗರ್‌ ಕಮ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆದ ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನ ಭಾರೀ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು..

ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚಂದನ್‌ ತುಂಬಾ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದರು.ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಇವರು ಡಿವೊರ್ಸ್‌ ಪಡೆದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಗಾಗ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಾರೆ..

ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಬಳಿಕವು ನಿವೇದಿತಾಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಲೆವೆಲ್‌ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ..ಆಗ್ಗಾ ಫಾರಿನ್‌ ಟ್ರಿಪ್‌ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ.   

ತಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅಷ್ಟೇಯಾಕೆ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ರೀವಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ನೋಡೊದ್ದಾರೆ. 

ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ ನಾನು ಎರಡನೆಯ ಮದುವೆಗೆ ತಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ಆಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ನನ್ನ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ  ನನ್ನನ್ನು ಆತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್​ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಆದಷ್ಟ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಎಲ್ಲಾದರ ನಡುವೆ ನಿವ್ವಿ ಯಾವ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ

