Niveditha gowda and kishan apologies: ನಾನು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಮತ್ತು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ನವಿಲುಗರಿಯಿಂದ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಫಜೀತಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ( niveditha gowda) ಮತ್ತು ಕಿಶನ್ (kishan) ಬಿಳಗಲಿ ಅವರು ಹೇ ನವಿಲೇ ನವಿಲೇ ಹಾಡಿಗೆ ನವಿಲಿನ ಗರಿ ಬಳಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಸುಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಈ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಗಿರೋ ಕಿಶನ್ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಗೆಟಪ್ ತೊಟ್ಟು ಮೈ ನವೀರೇರಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜೆಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕಲಾವಿದ ಸಿನಿಮಾ ಹೇ ನವಿಲೇ ಹಾಡಿಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಹಾಗೂ ಕಿಶನ್ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು ಗರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಅಪರಾಧವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ..ನಾವು ತಿಳಿಯದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆದ್ದೇವೆ ನೀವು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೀತಿಯ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ನವಿಲು ಗರಿಯನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವನ್ಯಜೀವಿ 1972 ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಂಟ್ಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೊದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ನವಿಲು ಗರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.