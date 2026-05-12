Niveditha Gowda birthday : ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ 'ಗೊಂಬೆ' ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 5' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಚೆಲುವೆ, ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಮೇ 12) ನಿವೇದಿತಾ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಂದರಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..
28ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 'ಗೊಂಬೆ' : ಮೇ 12, 1998ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು 28ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ. ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವ ನಿವೇದಿತಾ, ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ : ನಿವೇದಿತಾ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಜೊತೆ ಸದಾ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಕಿತು ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ : ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿವೇದಿತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಸ್ಟಾರ್ : 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ನಂತರ 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ', 'ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್' ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ನಿವೇದಿತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿದು ಬಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ : ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..