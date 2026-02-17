English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!

ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!

Niveditha Gowda: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ..
1 /7

ಸದ್ಯ ನಿವೇದಿತಾಗೌಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ..ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವ ಹುಡುಗು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಿಂಟ್ಸ್‌ ಕೊಟ್ರಾ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.   

2 /7

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು..ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್  ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.. 

3 /7

ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗರ್‌ ಆಗಿರುವ ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

4 /7

ಚಂದನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ ನಿವೇದಿತಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಳಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

5 /7

ವಯಸ್ಸು 20 ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಂದನ್​ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಲವ್​ಗೆ ಬಿದ್ದರು ಇದಾದ ನಂತರಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್​ ಮಾಡಿ ಹಲವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ್ದರು..  

6 /7

ತಾನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವಳು, ನನ್ನ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.   

7 /7

ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ 24ಗಂಟೆ ಕಳೆಯೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರೂ  ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ Quality ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

