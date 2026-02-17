ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಂತರವೂ ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ!

Niveditha Gowda: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ..
ಸದ್ಯ ನಿವೇದಿತಾಗೌಡ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ..ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವ ಹುಡುಗು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು..ಯಾವಾಗಲೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಆ್ಯಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ..
ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರುವ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ ನಿವೇದಿತಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಳಾಗಲು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಯಸ್ಸು 20 ಇರುವಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಲವ್ಗೆ ಬಿದ್ದರು ಇದಾದ ನಂತರಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಲವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ್ದರು..
ತಾನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವಳು, ನನ್ನ ಹಣದಿಂದ ನಾನು ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ನೀಡಿರುವ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ 24ಗಂಟೆ ಕಳೆಯೋದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ Quality ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.