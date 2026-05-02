ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದೀಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದಿರುವಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೊದು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದು, ಚಂದನ್ ಹಾಗೂ ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ನಡುವೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ, ಎಂಬ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಕನಸನ್ನೊತ್ತೇ ಎಲ್ಲರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತುಂಬಾನೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿನ್ನಲೆ ನಮ್ಮ ನಡುವರ ಈ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಎಂದು ನಿವೇದಿತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಅದರಂತೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆದೇವು ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಚಂದನ್ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಾ ಅನಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ನಿವೇದಿತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ಮತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.