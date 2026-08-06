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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ ಈ 4 ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ

Written ByYashaswini V
Published: Aug 06, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:48 PM IST

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಪ್ಯಾಕ್‌ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

Image Credit : AI  

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬೇಕಿರುವ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು?

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವೆಂದರೆ.. * ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು * ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು * ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ * ಹರಳೆಣ್ಣೆ   

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದರೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೂದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 

White hair Mane Maddu4/6

ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ

ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ತಯಾರಿಸಲು ಎರಡು ಚಮಚ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಪುಡಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ 2 ಸ್ಪೂನ್‌ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ. 

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ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಕೆ

ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಲೆಯ ಬುಡದಿಂದ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ. 

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ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ

ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಈಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.       

TAGS:
White Hair Solution
Natural hair pack
Mane Maddu
Grey Hair to Black
Hair care tips
White Hair Remedies

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