/ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ ಈ 4 ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್
ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 4 ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕೂಡ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
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ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅವೆಂದರೆ.. * ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು * ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು * ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ * ಹರಳೆಣ್ಣೆ
ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿದರೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯಕವಾದರೆ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೂದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಡೈ ತಯಾರಿಸಲು ಎರಡು ಚಮಚ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ಪುಡಿಗೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಡೈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಲೆಯ ಬುಡದಿಂದ ಕೂದಲಿನ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹಚ್ಚಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಈಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.