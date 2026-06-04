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ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವುದೇ ಬೇಡ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Written ByYashaswini V
Published: Jun 04, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 10:17 AM IST

Best Ayurvedic Hair Dye: ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಬಳಸಿದರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.

White Hair Home Remedies1/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ʼಹರಿದ್ರಾʼ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. 

White Hair Home Remedies2/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಹೌದು, ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುವುದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

White Hair Home Remedies3/6

ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ

ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿಯಾದ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹರಿದ್ರಾ /ಕಾಳಿ ಅರಿಶಿನ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಹರಿದ್ರಾ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

White Hair Home Remedies4/6

ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವು ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ. 

White Hair Home Remedies5/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ

ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸವರುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. 

White Hair Home Remedies6/6

ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುವ ಬಳಿ ಕೂದಲು ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ.

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

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