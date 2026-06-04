Best Ayurvedic Hair Dye: ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಬಳಸಿದರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ʼಹರಿದ್ರಾʼ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುವುದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಕಹಿಯಾದ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹರಿದ್ರಾ /ಕಾಳಿ ಅರಿಶಿನ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಹರಿದ್ರಾ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನವು ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ಔಷಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಸವರುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುವ ಬಳಿ ಕೂದಲು ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.