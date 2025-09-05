ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ, ಹೀರೆಕಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಬಳಕೆಯೂ ಸುಲಭ

Gray Hair Remedies: ಹೀರೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ...
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೀರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬುಡದಿಂದಲೂ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೀರೆಕಾಯಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಆಂಟಿ - ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ, ಪ್ರೊಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ, ಮೆಲಮೈನ್ ಅನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಏಕೈಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಹೀರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಹೀರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ 5-6 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಜಾಲರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೋಸಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೋಸಿಟ್ಟ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಅರ್ಥ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಮರುದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.