ಈ ಹಿಂದೆ, ಪಿಎಫ್ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಜನರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹಣವು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಯ ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಪಿಎಫ್ಒ 3.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆ, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ PF ಖಾತೆಯಿಂದ ಹೊಸದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಜಟಿಲವಾಗಿತ್ತು.
EPFO 3.0 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ PF ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ EPFO ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
EPFO 3.0ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ಸರಳವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಂತೆಯೇ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.