English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..

ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಪೆನ್ಶನ್!‌ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ..

central government employees pension: ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW) ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
1 /5

ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (DoPPW) ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.  

2 /5

DoPPW ನ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021 ರ ನಿಯಮ 37 ರ ಉಪ-ನಿಯಮ 29 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಷರತ್ತು ಸೇರಿಸಿದೆ.   

3 /5

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ (PSU) ಸೇರಿದ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

4 /5

DoPPW ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ: "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದರೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು DoPPW ಮೇ 22, 2025 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

5 /5

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಿಯಮ: ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.   

no pension to these central government employees no pension pension Central government employees doppw amends ccs pension rules on retirement benefits DoPPW ccs pension rules retirement benefits pensioners ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಪಿಂಚಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ DoPPW ಘೋಷಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

Next Gallery

ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಕುವ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ವಾಸನೆಗಿದೆ ವಿಷಸರ್ಪವನ್ನೇ ಓಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ! ಹಾವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ