ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಆಯೋಗವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು (DA) ಮರು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, 1.2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 8 ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ (ಸಿಪಿಸಿ) ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಜನವರಿ 16, 2025 ರಂದು 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ವೇತನ ರಚನೆಗಳು, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆಯೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಉಲ್ಲೇಖ ನಿಯಮಗಳು (ToR) ಸಹ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ.ToR ಇಲ್ಲದೆ, ಆಯೋಗವು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ToR ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರೊಳಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈಗ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ, ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ರಚನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.ಈಗ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 65 ಲಕ್ಷ ನಿವೃತ್ತರ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಟಾನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಇಲ್ಲ.