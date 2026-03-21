ನೋರಾ ನಡು ಇಷ್ಟೋಂದು ಫಿಟ್‌ ಆಗೋಕೆ 4 ಕಾರಣಳಿವೆ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ.. ವಿರಳ

Nora Fatehi workout plans : ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಯೂ ನೋರಾ ಫತೇಹಿಯಂತೆಯೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋರಾ ಫತೇಹಿಯಂತಹ ಬಳುವಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತ ದೇಹವನ್ನು ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೋರಾ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಡಲು ಏನ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನೋರಾ ಫತೇಹಿಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಈ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ... ಇದು ನಿಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೃತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹವನ್ನು ಟೋನ್ ಆಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ನೋರಾ, ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್‌ಗಳು, ಸ್ಕ್ವಾಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಫಿಟ್ ಆಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಕರಾಚಿವಾಲಾ ನೋರಾ ತರಬೇತುದಾರರು.

ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು, ನೋರಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಪೂರಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

