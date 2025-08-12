ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! 59 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಈಕೆಯೇ ಕಾರಣ?

Salman Khan Love Story: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Salman Khan Wife: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ನಟನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರು.
ಕತ್ರಿನಾ 2003 ರಲ್ಲಿ 'ಬೂಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಇದರ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ 2005 ರಿಂದ 2010 ರವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2009 ರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.