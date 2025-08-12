English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ನಟಿಯನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌! 59 ವರ್ಷವಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರಲು ಈಕೆಯೇ ಕಾರಣ?

Salman Khan Love Story: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
 
1 /10

Salman Khan Wife: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ನಟನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

2 /10

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  

3 /10

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರು.   

4 /10

ಕತ್ರಿನಾ 2003 ರಲ್ಲಿ 'ಬೂಮ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.  

5 /10

ಇದರ ನಂತರ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ 2005 ರಿಂದ 2010 ರವರೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು.  

6 /10

ಇಬ್ಬರೂ ಗಂಭೀರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

7 /10

2009 ರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

8 /10

ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.  

9 /10

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2010 ರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.   

10 /10

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವಾಗ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.  

