ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ

Home Remedies To Reverse Gray Hair: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇರ್ ಡೈ, ಮೆಹಂದಿ ಬಳಸದೆಯೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರಿದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕಾಲಿಕ ಬೂದುಬಣ್ಣದ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸಹ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
2:3 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ, ಈ ರೀತಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ, ನಿಂಬೆ ರಸದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಕಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.