ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಬಳೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿ..

ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೋಹಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ತಾಮ್ರವು ಸೂರ್ಯನ ಲೋಹ. ಈ ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತಾಮ್ರವನ್ನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶುಭ ಲೋಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಮ್ರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಾಮ್ರದ ಬಳೆ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ತಾಮ್ರವು ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)