English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲಿದೆ ಈ ಲೋಹ! ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..‌ 

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲಿದೆ ಈ ಲೋಹ! ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್..‌ 

metal of the future: ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹವು ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. 
1 /8

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಹವು ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 

2 /8

ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಇತರ ಲೋಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

3 /8

ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವು ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯ-ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಈ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.   

4 /8

ಇದು ಹಗುರವಾದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ-ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ದೇಶಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಲಿಥಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗುತ್ತಿವೆ.  

5 /8

ಲಿಥಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ದೈನಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ.  

6 /8

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಥಿಯಂ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಿಥಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.  

7 /8

ಚಿಲಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಲಾರ್‌ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬೊಲಿವಿಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಥಿಯಂ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.    

8 /8

ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಲಿಥಿಯಂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.  

Lithium metal of the future Lithium demand growth Lithium vs gold silver platinum Future metals for investment Lithium uses in electric vehicles Lithium ion battery demand Global lithium market Lithium reserves by country Largest lithium producer education news general knowledge ಭವಿಷ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ ಲೋಹ ಲಿಥಿಯಂ ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ vs ಚಿನ್ನದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಲೋಹಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಬಳಕೆಗಳು ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಥಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೇಶವಾರು ಲಿಥಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು

Next Gallery

ಕರುಳ ಕುಡಿಯ ಸತ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು..! ಗೌತಮ್ - ಭೂಮಿ ಒಂದಾಗೋ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ಬಂದೇಬಿಡ್ತು