English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ! ಟೊಮೇಟೊ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ

ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ! ಟೊಮೇಟೊ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿ

White Hair Remedies: ಕಾಂತಿಯುತವಾದ ಉದ್ದ ಕಪ್ಪು ಕರಿಮಣಿಯಂತಹ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವಿರಾ... ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಸಾಕು. 

Gray Hair Remedies: ಅಕಾಲಿಕ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 
1 /6

ನೀವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ... ಹೌದು, ಎಂದಾದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಕೆಗೆ ಈಗಲೇ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ. ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳ ರಾಣಿ ಟೊಮೇಟೊ ಬಲಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.  

2 /6

ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟೊಮೇಟೊ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಪೋಷಿಸುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ.  ಟೊಮಾಟೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಫೈಬರ್, ಐರನ್'ಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

3 /6

ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಟೊಮೇಟೊ ರಸ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಇದು ನೆತ್ತಿಯ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.  

4 /6

ಟೊಮೇಟೊ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಟೊಮೇಟೊ ರಸ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.   

5 /6

ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಟೊಮೇಟೊ ರಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಬೇರೆಸ್ ಹತ್ತಿ ಉಂಡೆಯ ಸಾಯದಿಂದ ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ.  

6 /6

ಟೊಮೇಟೊ ತಾಜಾ ರಸವನ್ನು ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗಾಢ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.   ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Tomato for white hair Tomato Hair Pack Tomato Benefits To Darken White Hair tomato benefits for hair White Hair Remedy Grey Hair remedy White Hair Home Remedies For White Hair

Next Gallery

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!