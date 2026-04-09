ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Best White Hair Remedies: ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ನೀವೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲಿನ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೈ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಲೇಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಣೆಯೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಇದ್ದಿಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹದಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಹಾಲು ಇದ್ದಿಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.