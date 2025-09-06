ಈತನೇ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಫರ್ಸ್ಟ್‌ ಲವ್‌! ಸ್ಯಾಮ್‌ ಅನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈತ ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನೂ ಅಲ್ಲ..

Samantha: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್..
Samantha: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಂತಾ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸದಿದ್ದರೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 2010 ರಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಮೆನನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಿನೈತಂಡಿ ವರುವಾಯ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಸಮಂತಾ 'ವಿನ್ನೈತಾಂಡಿ ವರುವಾಯ' ಚಿತ್ರದ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ್ದ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ 2017 ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ಸಮಂತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ನಟಿ ಶೋಭಿತಾ ಧುಲಿಪಾಲ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಂತಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವಳು ಪಲ್ಲವರಂನಿಂದ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್ ಬದಲಾದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಸಮಂತಾಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಂತಾಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.
ಅವರು ಸಮಂತಾ "ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ, "ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಇದು ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಅವಳ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮ ಅನುಭವ ಎಂದು ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದಳು. ಸಮಂತಾ ಕೂಡ ಅವನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆ ಸಮಂತಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸಮಂತಾಗೆ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನೀತಿಮೂರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.