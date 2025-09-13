ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಅವರಂತಹ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯರು ಸೌಂದರ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ - 1994 ರ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್, ದೇವದಾಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ - ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 1994 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ʻದಸ್ತಕ್ʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಬಿವಿ ನಂ.1 ಮತ್ತು ಮೈ ಹೂ ನಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ - ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 2000 2000 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಫಿನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿವಿ ಸರಣಿ ಕ್ವಾಂಟಿಕೋ ಮತ್ತು ಬೇವಾಚ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ಲಾರಾ ದತ್ತಾ - ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 2000 ಲಾರಾ ದತ್ತಾ 2000 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಕಾಲ್, ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಚಲೋ ದಿಲ್ಲಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ - ಮಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ 2000 ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2000 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಆ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ರೆಹನಾ ಹೈ ಟೆರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಮತ್ತು ಪರಿಣೀತಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದರು. ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ದಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲರ್ - ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ 2017 17 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮಾನುಷಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದರು.
ಮಾನುಷಿ ಛಿಲ್ಲರ್, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು - ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 2021 ೨೦೨೧ ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದರು, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯರಾದರು.
ಟೈಗರ್ ಶ್ರಾಫ್, ಸೋನಮ್ ಬಜ್ವಾ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅಭಿನಯದ ಬಾಘಿ ೪ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಹರ್ನಾಜ್ ಸಂಧು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.