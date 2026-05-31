Ice Cream Side Effects: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರು ಕೂಡಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾರೆಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
Ice Cream: ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಜನರು ತಂಪುಪಾನೀಯ, ಐಸ್ಕ್ರೀಂಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿದ್ದವರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಮುಟ್ಟಲೇಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಐಸ್ಕ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಮೊದಲೇ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ, ಶೀತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯಾರಾದೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿಂದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸೇವನೆಯು ಬೊಜ್ಜು, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವವರು ಕೂಡಾ ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವರು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ತಿನ್ನಲು ಆಸೆಯಾದಾಗೆಲ್ಲಾ, ಪರ್ಯಾಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಮೊಸರು, ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಆಹಾರಗಳು, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಿ. ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರುಚಿಯೂ ಹೌದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)