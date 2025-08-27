English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cheapest shop in india than dmart: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಜನರು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಹೊರಗಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್‌, ಸೋಪ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ-ಮಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ.  

