RRR, KGF ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ: 90 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

72 songs one movie: ಹಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಥೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಣಯ, ಹಾಸ್ಯ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, ಹಾಡುಗಳ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ, 72 ಹಾಡುಗಳು! 94 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿಯೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ RRR, KGF, ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೆನಪಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆರ್‌ಆರ್‌ಆರ್‌, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 9 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ಹಾಡುಗಳ ಮಹಾಸಂಗ್ರಾಮದೊಂದಿಗೆ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ 94 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂತಹ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ʼಇಂದ್ರಸಭಾʼ.

1932ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ʼಇಂದ್ರಸಭಾʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ  ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಗಜಲ್‌ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರವೇ ಅಡಕವಾಗಿತ್ತು. 94 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ಹಾಡುಗಳಿದ್ದವು.  

ವಾಕ್‌ ಚಿತ್ರಗಳ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ 'ಇಂದ್ರಸಭಾ'  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಹಾನಾರಾ ಕಜ್ಜನ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಸಾರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕಥೆಗಿಂತ ಹಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿತು. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 31 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ʼಇಂದ್ರಸಭಾʼ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಹಾನಾರಾ ಕಜ್ಜನ್‌, 'ಬಂಗಾಳದ ನೈಟಿಂಗೇಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ  ನಟಿ ಜಹಾನಾರಾ ಕಜ್ಜನ್, 'ಇಂದ್ರಸಭಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 69 ಹಾಡುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರೆ,  ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು 71/72 ಹಾಡುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ,‌ 'ಇಂದ್ರಸಭೆ'ಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಹಾಡು ಇತ್ತು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಇಂದ್ರಸಭಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 31 ಗಜಲ್‌ಗಳು, 9 ತುಮ್ರಿಯಾಗಳು, 4 ಹೋಳಿ ಹಾಡುಗಳು, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಡುಗಳು, 2 ಚೌಬೋಲೆಗಳು, 5 ಛಂದಗಳು ಮತ್ತು 8 ಇತರ ಇತರ ಹಾಡುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. 

