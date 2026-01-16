ನೀವು ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ

Numerology health warnings : ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ಸಹ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ..
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವು ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಅದೇ ವಿಷವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31. ಶನಿ, ಕೇತು, ಚಂದ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹು ಮುಂತಾದ ಕಠಿಣ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
4, 8, 13, 17, 22, 26 ಮತ್ತು 31 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಗ್ರಹವು ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಒಂಟಿತನ, ಖಿನ್ನತೆ, ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೇತು 7, 16 ಮತ್ತು 25 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅವನತಿ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ಯಪಾನವು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರರಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
9, 18 ಮತ್ತು 27 ನೇ ತಾರೀಖುಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕೋಪ, ಜಗಳಗಳು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವು ಜೀವನದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಮದ್ಯದಂತಹ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೋಜಿನಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮದ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.0