Numerology: 30 ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಶನಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ

Numerology: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಶನಿಯು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು. ಆದರೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವು 30 ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಹೊಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 8, 17 ಅಥವಾ 26ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಅವರನ್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ 30 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆಯೇ, 8ನೇ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 30ರ ನಂತರ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆತುರಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತೆ.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)