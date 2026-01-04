ಸಮುದ್ರದ ತೀರ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ.. ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಡೈಮಂಡ್ ರಿಂಗ್‌ ತೊಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ! ಯಾರದ್ದು ಮದುವೆ?

ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ನಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆನೂ ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನೂಪುರ್ ಸನೋನ್ ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೋಟೋಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿಂಗರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಗೂ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಚೆಲುವೆ ನೂಪುರ್ ಸನೋನ್ ಅವರು ಸಿಂಗರ್ ಸ್ಟೆಬಿನ್ ಬೆನ್ ಜೊತೆ ಈ ಮೊದಲು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸುಂದರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೂಪುರ್ ಸನೋನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಸ್ಟೆಬಿನ್ ಬೆನ್, ನೂಪುರ್ ಸನೋನ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿಯೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಮಂಡ್ ಉಂಗುರ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸ್ಟೆಬಿನ್ ಬೆನ್ ತೊಡಿಸಿದ ಉಂಗುರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಉಂಗುರ ಹಾಕಿದ್ರಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಜನವರಿ 11 ರಂದು ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರಾ?.