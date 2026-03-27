ODI World Cup 2027: ಏಕದಿನ ರನ್ ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೌದು, 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 28 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆಟಗಾರನನ್ನು 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಾ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್.
ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ರನ್ ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ 291 ರನ್ಗಳ ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅಜೇಯ 201 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಏಕದಿನ ರನ್ ಚೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ನಂತರ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಚೇಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು. 37 ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಈಗ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು 2027 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ.