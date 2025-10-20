English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..

Priyanka Arul Mohan Pregnancy: ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿ ದೇಹದ ಫೋಟೋವನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'OG' ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಆಕೆಯ ಗರ್ಭಿಣಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ತಮಿಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಇದೀಗ, ಆ ಫೋಟೋದ ಹಿಂದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.  

'ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲೀಡರ್', 'ಡಾಕ್ಟರ್', 'ಡಾನ್', ಮತ್ತು 'ಶ್ರೀಕಾರಂ' ನಂತಹ ಸರಣಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್, ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ಸಹಜ ನಟನೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಏರಿದರು.   

ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. "ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಮೋಹನ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾದರು?".. "ಇದು ನಿಜವೇ?" ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಮಿಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'OG' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಕಣ್ಮಣಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಉಡುಪನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಷದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ.  

