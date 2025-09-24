OG first Review: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಡಿಸಿಎಂ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ 'OG'. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'ಓಜಸ್ ಗಂಭೀರ್' OG ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದದಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. "ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ" ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಡಾನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಮಾಫಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥಾ ಹಂದರ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಪಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 154.15 ಗಂಟೆ 34 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಪವನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ತೇಜ್ ಕೂಡ ಓಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಈಗ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದೆ.. ನಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಜೀತ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ಟ್ರೇಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಥಮನ್ ನೀಡಿದ ಬಿಜಿಎಂ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತಿದೆ" ಎಂದು ತೇಜ್ ಹೊಗಳಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಗುರು ಕಮ್ ಹೀರೋ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾವಯ್ಯ.. ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಲುಕ್ ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಸಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ತೇಜ್ ಹೇಳಿದರು.