English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!?

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ; ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಏರಿಕೆ!?

Middle East War: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 29 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $100 ದಾಟಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ಮೀರಿ ತೈಲಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  
1 /5

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾಗಿರುವುದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ 1970ರ ದಶಕದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

2 /5

1973ರ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು?: 1973ರ ಅರಬ್-ಇಸ್ರೇಲಿ ಯುದ್ಧವು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ದೇಶಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಆಗಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆರವು ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೈಲ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವು.

3 /5

ಈ ಕ್ರಮವು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. OPEC ದೇಶಗಳು ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದವು. ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $3ರ ಬೆಲೆ $12ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 300 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತುಇ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು.

4 /5

ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪಾತ್ರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಭಾವವು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಮ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌(UAE)ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಅಡಚಣೆಯು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, 1970ರ ದಶಕದ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದವು.

5 /5

ಮುಂದೇನು?: ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದರೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅಡಚಣೆ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತವೆ. 1973ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದರೆ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 1973ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $3ರಷ್ಟಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು 1974ರ ವೇಳೆಗೆ $12 ತಲುಪಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 1973 ಮತ್ತು 1974ರ ನಡುವೆ ದೇಶೀಯ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 26.5 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

US-Israel-Iran War Israel-Iran War West Asia tensions Iran Iran–Israel Conflict Iran–Israel and USA Conflict Iran Israel War Middle East war Iran–Israel tensions ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ

Next Gallery

8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ; DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!