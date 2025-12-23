English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (OPS) ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!

Old Pension Scheme: ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Old Pension Scheme: ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿ.ಎಸ್.ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಟಿ.ರೇಜು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.  

ಸರ್ಕಾರವು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹3,000 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. 2010ರಿಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹25,000 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.  

ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹1,914.68 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಿದರು.  

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಲಿ ಇರುವ 2,76,386 ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು ₹15,590 ಕೋಟಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ.  

ಈ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ₹1,87,080 ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನ್ನು ಅವರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದರು.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತರಾಗಲು ಇನ್ನೂ 15-20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಪಿಎಸ್ ಜಾರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  

ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂತಿಕೆಯ ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸಮಿತಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.  

  "ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಛತ್ತೀಸಗಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು (OPS) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ.  

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಪಿಎಸ್ (UPS) ಅಥವಾ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ (NPS) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಷಡಾಕ್ಷರಿ ಅವರು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು."    

