  • ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 25ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವ ದಿನ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 25ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವ ದಿನ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Gruhalaksmi 25 Instalment 2026: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ . ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2000 ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 24 ಕಂತುಗಳ ಹಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ 25ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಯಾವಾಗ ದಿನ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. 25ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ದಿನಾಂಕ, ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇನು?: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಪಿಎಲ್ (BPL), ಎಪಿಎಲ್ (APL) ಹಾಗೂ ಅಂಥ್ಯೋದಯ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಯ ಯನಮಾನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹2000 ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಕುಟುಂಬದ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿಗೆ ನೆರವು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 25ನೇ ಕಂತು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 25ನೇ ಕಂತು ಯಾವ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಂತುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಮಧ್ಯಭಾಗದೊಳಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 25ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಕೂಡ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ (DBT) ಜಮಾ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ದಿನ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2–7 ದಿನಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು.

ಈ ಅಂಶಗಳು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, DBT ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಾಕಿ ಇರಬಾರದು.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ವಿಧಾನ 1: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ, ಪಾಸ್‌ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ SMS ಪರಿಶೀಲಿಸಿರಿ. ವಿಧಾನ 2: ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ / ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ 25ನೇ ಕಂತು ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1. ಆಧಾರ್–ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಆಧಾರ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 2. DBT ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: DBT ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ 3. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 4. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪರ್ಕ: ಗ್ರಾಮ ಒನ್ / ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭಗಳು: ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹2000 ನೇರ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ, ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ DBT ಮೂಲಕ ಹಣ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿ, ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ.

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 25ನೇ ಕಂತು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹಣ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

