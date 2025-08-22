ಒಂದು ಕಾಲದ ಈ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈಗ 5 ಕಂಪನಿಗಳ ಒಡತಿ: ₹2000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಟಿ ಯಾರು..?

Actress Rambha: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರ ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಿದ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಎದುರು ನಟಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು 5 ಕಂಪನಿಗಳ ಒಡತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ 90ರ ದಶಕದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕನಸಿನ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಈ ನಟಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಂಭಾ. 1992ರಲ್ಲಿ ಅವರು "ಸರ್ಗಮ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ʼಆ ಒಕ್ಕಟಿ ಅಡಕ್ಕುʼ ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ "ಉಜವಾನ್" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು NTR ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದರು. 2010ರಲ್ಲಿ ರಂಭಾ ಕೆನಡಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ರಂಭಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಂಭಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ. ಅವರು ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವುಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಇಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟು 5 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರು 2000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ರಂಭಾ ಅವರ ಪತಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಕೆಲವು ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.