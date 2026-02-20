ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಬೀದಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬಂಗಾರದಂತಿದ್ದ ಬದುಕು! ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತನ್ನಾಳಿದ ಈತ ಈಗ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್‌..

ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿವರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆಟದ ಆಧಾರ ಹಾಗೂ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಖ್ಯಾತಿ, ಹಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ವಯಸ್ಕರಿಂದ ಹಿಡಿದೂ ವಯಸ್ಸಾದವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದವರು, ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಇಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದರೂ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ.
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಂಕ್ಲೇರ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು, ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಇವರು, 2013 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು. ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಂಕ್ಲೇರ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು, ಮನೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇದೀಗ ಅವರು ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅದ್ಬುತ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಅವರು, 2006 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದರು.
ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೊರೆದ ನಂತರ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು, ನಂತರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಕ್ರಿಸ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅವರು ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಲಭಿಸುತ್ತಿದ್ದತೆ ಕ್ರಿಸ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ನಂತರ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.