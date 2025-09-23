ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ! ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರ ಇಟ್ಟವರೆಲ್ಲಾ ನೊಣದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು !

೩೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶನಿಗ್ರಹ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ 3, 2027 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಶನದೇವನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 'ಸಾಡೇಸಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ :ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ :ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಲಿದು ಬರಬಹುದು.
ಕಟಕ ರಾಶಿ : ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಶನಿ ದೆಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಭವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಲಾಭವಾಗುವುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಶನಿ ದೇವ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಂಡಿಯೂರುವರು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದೀತು.
ಧನು ರಾಶಿ :ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಧೈಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣ ಹರಿದು ಬರುವುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ :ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.