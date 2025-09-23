English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ! ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರ ಇಟ್ಟವರೆಲ್ಲಾ ನೊಣದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು !

೩೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಶನಿಗ್ರಹ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು,  ಜೂನ್ 3, 2027 ರವರೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ  ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ.  ಶನದೇವನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 
1 /13

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಶನಿಯ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ  'ಸಾಡೇಸಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.  ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 

2 /13

ವೃಷಭ ರಾಶಿ :ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಗತಿಯಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. 

3 /13

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ :ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೇತನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.   ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಲಿದು ಬರಬಹುದು. 

4 /13

ಕಟಕ ರಾಶಿ : ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು.  ಎಷ್ಟು  ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.   

5 /13

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ಶನಿ ದೆಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.

6 /13

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ : ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶನಿ ಸಂಚಾರವು ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಭವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಲಾಭವಾಗುವುದು. 

7 /13

ತುಲಾ ರಾಶಿ :ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಶನಿ ದೇವ. ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು. ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಂಡಿಯೂರುವರು.  ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

8 /13

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚಾಚಿ.  ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದೀತು. 

9 /13

ಧನು ರಾಶಿ :ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಧೈಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.  ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ  ತಪ್ಪು  ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

10 /13

ಮಕರ ರಾಶಿ :  ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣ ಹರಿದು ಬರುವುದು.  

11 /13

ಕುಂಭ ರಾಶಿ :ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ  ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ.  ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.    

12 /13

ಮೀನ ರಾಶಿ :ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. 

13 /13

ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Shani Gochara Shani Gochara effect Shani Gochara effect on zodiac sign Saturn Transit

Next Gallery

ಪುರುಷರೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ..! ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಾ.. ಏನಿಲ್ಲಾ..