ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 25,000 ರೂ.. ಡಜನ್‌ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ..! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ..

Egg auction in Leh Ladakh : ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ರೂ.25 ಸಾವಿರ..? ಈ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿ ಬಹುಷಃ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿರಬೇಕು.. ಅಲ್ವಾ..! ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದರ ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ. ಇಷ್ಟೋಂದು ಬೆಲೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು..? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 5 ರಿಂದ 10 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಡಜನ್‌ಗೆ 100 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 25,000 ರೂ. ಹೌದು.. ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ... ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಈ ದುಬಾರಿ ಎಗ್‌ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇದೆ..

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.. ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇರಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜನರು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯರು ಇರಾನ್‌ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು... ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಆದಾಯವನ್ನು ಇರಾನ್‌ಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಶಬ್ಬೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ರೂ. 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು. 

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಇರಾನ್ ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ... ತಿನ್ನಲು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಲಡಾಖ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Egg Price Worlds Most Expensive Egg egg auction Iran war aid Leh donation drive expensive egg India

