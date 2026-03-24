Oneplus Nord 6 Smartphone: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಾರ್ಡ್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ OnePlus Nord 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ..
ಈ OnePlus Nord 6 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 9000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 3 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 80W ಸೂಪರ್ವಿಒಒಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ 70 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. 27W ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ OnePlus Nord 6 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (Snapdragon 8 Gen 4) ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು BGMI, Call of Duty, Free Fireನಂತಹ ಭಾರೀ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು Adreno 835 GPU ಬೆಂಬಲವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊಬೈಲ್ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 1.5K AMOLED ಸನ್ಬರ್ಸ್ಟ್ HDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು 3600 ನಿಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರದೆಯು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 3 ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷ G2 ವೈ-ಫೈ ಚಿಪ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.