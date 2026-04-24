ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ.. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ!

White Hair To Black Hair Naturally: ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ, ಲವಂಗದ ಮಿಶ್ರಣ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ-ಲವಂಗದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೆಂದೂ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ನರೆಗೂದಲಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಗೋಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಹೇರ್ ಡೈ ತಯಾರಿಸಲು ಕೇವಲ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ-ಲವಂಗದಿಂದ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮತ್ತು ಲವಂಗದ ಮಿಶ್ರಣವು ಕೂದಲಿನ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದ್ದು ಇದು ತಲೆ ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್ ಡೈ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.
ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವೆರಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇರ್ ಡೈ ತಯಾರಿಸಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮತ್ತು ಲವಂಗದ ಪುಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬುಡದಿಂದಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.