Onion juice for gray hair: ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮರಳಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ತೆಂದು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಭಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವುದು. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಈರುಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. 1 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ತಲೆಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಕಾಲಜನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸಲ್ಫರ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೂದಲು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.