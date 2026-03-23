ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನಿಂಬೆ-ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿ

White Hair Remedies: ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ನಿಂಬೆ ರಸ, ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮರಳಿ ಕಪ್ಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 
ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೇರ್‌ ಡೈ, ಮೆಹಂದಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆ ರಸದಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಕಿಣ್ವವಾದ ಕ್ಯಾಟಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 

ನಿಂಬೆ ರಸವು ಕೂದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬಣ್ಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು 2-3 ಚಮಚ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ನಿಂಬೆ ರಸ ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 2-3 ಚಮಚ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಪ್ರಮಾಣದ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ. ಈ ತೈಲವನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ.

ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮಿಶ್ರಿತ ಆಲಿವ್‌ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

